دراسة : النظام الغذائي قليل الملح قد لا يخفض ضغط الدمالخميس، 27 ابريل 2017 12:36 م
كشفت دراسة جديدة أن خفض كميات الملح في النظام الغذائي ربما لا يكون سببا في خفض مستويات ضغط الدم.
ودائما ما تنصح هيئة خدمات الصحة البريطانية المواطنين بعدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميا – أي ما يعادل 4ر2 جراما من الصوديوم.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أن دراسة لجامعة بوسطن وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من الملح، أقل من تلك الموصى بها يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم وهو ما أثار دعوات بتغيير هذه النصائح.
وقال الباحثون إن النصائح بتناول كميات أقل من الملح بسيطة للغاية وهي تتجاهل حقيقة أن الملح يمكن أن يرفع من مستويات الهرمون الموجود في الجسم والمسئول عن تنظيم الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.
ومن جانبها قالت الدكتورة لين مور الأستاذ المساعد في الطب بكلية جامعة بوسطن ، إن “العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون من حساسية من الملح وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص فإن خفض استهلاكهم من الملح سيخفض من الضغط لدم ومخاطر الإصابة بالقلب لديهم” ، غير أن الافتراض بأن كل شخص يجب أن يستهلك كميات أقل من الصوديوم ليس مدعوما في دراستنا أو الدراسات السابقة”.
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