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الخميس 27 ابريل 2017 12:37 مساءً
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الشرطة الصومالية: حركة الشباب تقتل ضابطاً كبيراً في المخابرات
|S|حركة الشباب الصومالية

الشرطة الصومالية: حركة الشباب تقتل ضابطاً كبيراً في المخابرات

الخميس، 27 ابريل 2017 12:36 م
متابعات

قالت الشرطة الصومالية، إن حركة الشباب المتشددة قتلت بالرصاص ضابطاً كبيراً في المخابرات الوطنية أمام منزله في العاصمة مقديشو الخميس في هجوم أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم نور إن ضابط المخابرات، الذي شارك في عمليات أمنية استهدفت الحركة، كان يجلس أمام منزله من دون حراسه الشخصيين عندما أطلق عليه مسلحون النار فأردوه قتيلاً.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن عملية القتل. وصعدت الحركة حملة تفجيرات دموية على الرغم من خسارتها معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في قتالها مع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب الخميس “نحن وراء قتل لواء في الأمن الوطني يدعى محمد حاج علي.”

وأكد نور الأمر وأشار إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار.

وقال نور لرويترز “وصلت الشرطة وقوات الأمن لاحقاً إلى موقع الجريمة للتحقيق ومطاردة المسلحين… لم يكن برفقة الضابط (القتيل) أي حراس عندما قتل.”

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة استهدف مسؤولين بارزين أثناء مغادرتهم قاعدة عسكرية في مقديشو مما أسفر عن مقتل 15 على الأقل.

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