السيسي يشاهد فيلماً عن «غضب الشباب» من الاقتصادالخميس، 27 ابريل 2017 12:31 م
عرض “مؤتمر الشباب”، التي تستضيفه محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، فيلماً تسجيلياً تحت عنوان “مصر بين ثورتين”.
ورصد الفيديو، الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، منذ عام 2011، وهو عام ثورة يناير، وحتى عام 2014.
وظهر خلال الفيديو، غضب مجموعة كبيرة من الشباب، من الأوضاع المعيشية، وعدم عثور كثير منهم على أشغال أو مرتبات تعينهم على الحياة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح، أول أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني.
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