طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مقدمة جلسة محاكاة لمراحل الاقتصاد المصري خلال المؤتمر الوطني للشباب، اليوم، الخميس، بإفساح المجال أمام الشباب للتحدث بحرية كاملة والتعبير عن آرائهم.

جاء ذلك بعدما طلبت مقدمة الجلسة من أحد الشباب المشاركين في نموذج المحاكاة أن يختصر كلامه لضيق الوقت، فرد عليها الرئيس السيسي قائلا: “إحنا هنسيب الوقت، وكل واحد يتكلم زي ما هو عايز”.