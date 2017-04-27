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السيسي لـ«مقدمة» مؤتمر الإسماعيلية: الشباب يتكلم برحتوا
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

السيسي لـ«مقدمة» مؤتمر الإسماعيلية: الشباب يتكلم برحتوا

الخميس، 27 ابريل 2017 12:26 م

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مقدمة جلسة محاكاة لمراحل الاقتصاد المصري خلال المؤتمر الوطني للشباب، اليوم، الخميس، بإفساح المجال أمام الشباب للتحدث بحرية كاملة والتعبير عن آرائهم.

جاء ذلك بعدما طلبت مقدمة الجلسة من أحد الشباب المشاركين في نموذج المحاكاة أن يختصر كلامه لضيق الوقت، فرد عليها الرئيس السيسي قائلا: “إحنا هنسيب الوقت، وكل واحد يتكلم زي ما هو عايز”.

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