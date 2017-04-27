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الخميس 27 ابريل 2017 12:29 مساءً
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السفير الألماني بالقاهرة يطلق بطولة السفارات لكرة القدم
السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي‎

الأحد المقبل

السفير الألماني بالقاهرة يطلق بطولة السفارات لكرة القدم

الخميس، 27 ابريل 2017 12:29 م
أ ش أ

يعقد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي مؤتمرا صحفيا، الأحد المقبل، بحضور ممثلين عن النادي الأهلي لإطلاق إشارة البدء في “بطولة السفارات لكرة القدم” التي تشارك فيها 13 سفارة أجنبية في مصر، وذلك في مقر السفارة.

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، أن البطولة سوف تبدأ في 15 مايو القادم وتستمر حتى 19 مايو، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات كل من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا وهولندا وأوكرانيا والهند وفيتنام وإيطاليا واليابان وأسبانيا، بجانب فريق يمثل الأمم المتحدة وفريق آخر يمثل وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن السفير جيورج لوي سوف يجري القرعة لاختيار الفرق المتنافسة، وإطلاق فعاليات البطولة.

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