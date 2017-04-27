يعقد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي مؤتمرا صحفيا، الأحد المقبل، بحضور ممثلين عن النادي الأهلي لإطلاق إشارة البدء في “بطولة السفارات لكرة القدم” التي تشارك فيها 13 سفارة أجنبية في مصر، وذلك في مقر السفارة.

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، أن البطولة سوف تبدأ في 15 مايو القادم وتستمر حتى 19 مايو، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات كل من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا وهولندا وأوكرانيا والهند وفيتنام وإيطاليا واليابان وأسبانيا، بجانب فريق يمثل الأمم المتحدة وفريق آخر يمثل وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن السفير جيورج لوي سوف يجري القرعة لاختيار الفرق المتنافسة، وإطلاق فعاليات البطولة.