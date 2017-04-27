تركيا تهدد "الناتو" بأقوى صواريخ الدفاع الروسيةالخميس، 27 ابريل 2017 12:34 م
كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب تركيا من الحصول على صواريخ «إس-400» الروسية في صفقة تقلق حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وحسب “روسيا اليوم” ذكّرت صحيفة “National Interest” ببلوغ أنقرة المراحل النهائية من إجراءات إبرام صفقة صواريخ «إس-400» مع موسكو متحدية بذلك الناتو الذي يستخدم أعضاؤه بمن فيهم الأتراك السلاح الغربي.
وأشارت الصحيفة في تعليقها بهذا الصدد، إلى التوقيت الذي اختارته أنقرة لاقتناء الصواريخ الروسية في ظل مرحلة من التوتر غير المسبوق في العلاقات بين الأطلسي وموسكو.
وذكّرت نقلًا عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيق، بقرب لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان المزمع في روسيا في الـ3 من مايو المقبل، ونقلت عن الوزير التركي قوله: «أرجح أن يتم في أعقاب المباحثات المنتظرة بين أردوغان وبوتين صدور بيان مشترك عن الجانبين يرسم الخطوات النهائية على مسار شراء منظومة الصواريخ الروسية».
وفي محاولة منها للوقوف على التفسير الروسي لاختيار أنقرة «إس-400»، ساقت الصحيفة ما أوردته واحدة من وكالات الإعلام الروسية شبه الرسمية، التي أكدت أن الغاية التركية من الصواريخ الروسية لا تكمن إلا في «عجز الناتو عن تقديم البديل المجدي من الناحية المادية» لأنقرة على صعيد الدفاع المضاد للأهداف الجوية.
يذكر أن صواريخ «إس-400» قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ الباليستية التي تصل سرعتها إلى 4800 كم/ساعة، متفوقة بذلك على كافة منظومات الصواريخ الاعتراضية بما فيها «باتريوت» الأمريكية وسواها.
وتعد “إس-400” الأكثر تطورًا في العالم، لقدرتها كذلك على إسقاط جميع أنواع الطائرات الحربية للعدو المفترض، بما فيها طائرة الشبح ذائعة الصيت كما تستطيع اعتراض الصواريخ.
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