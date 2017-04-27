قدم الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، دراسة حول (تحديات تعليم اللغة العربية)، إلى المؤتمر الثالث والثمانين لمجمع اللغة العربية في القاهرة .

وأوضح الدكتور التويجري، العضو المراسل في مجمع اللغة العربية في القاهرة، في دراسته اللغوية المعمقة التي قدمها إلى المؤتمر، أن من الحقائق المعتبرة والقواعد المقررة في علوم التربية، أن الصعوبة في التعلّـم والعسر في اكتساب المعرفة، لا يعودان إلى طبيعة المواد الدراسية في حد ذاتها، وإنما يرجعان إلى عنصرين اثنين يتداخلان إلى درجة التلازم، هما المنهاج المعتمد في التعليم والطريقة المستخدمة في التلقين، والمستوى المعرفي والخبرة المهنية للمعلمين.

وقال إذا كانت العربية آخذة في الانتشار، وإنْ بقدر محدود، خصوصاً على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام بشكل عام، فإنها تتراجع على الصعيد المدرسي، لأسباب كثيرة يبـرز من بينها القصورُ في المنهج الدراسي، وضعفُ مستوى المعلمين، وتضاؤل مكانتهم الاجتماعية.

وذكر أن الطلاب الذين يقبلون على التسجيل في أقسام اللغة العربية بكليات الآداب وفي كليات التربية وكليات إعداد المعلمين، هم في الغالب ممّن فشلوا في الالتحاق بالكليات الأخرى، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى هذا الاختيار، وهو الأمر الذي قال إنه ينعكس سلباً على مستوى خريجي تلك الكليات ممن يوظّفوا للتدريس في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأوضحت الدراسة أنْ ليست العلة في اللغة العربية ولا يقع اللوم عليها، وإنما العلة تكمن في العوامل الموضوعية المؤثرة، لأن اللغة من حيث هي، لا تنغلق عن الفهم، ولا تستعصي على التعلّم، ولا تقام الحواجز من ذاتها هي، دون تعلمها ودراستها وإتقانها وإجادتها، وإنما الحواجز تأتي من خارجها، إذ ليست هناك لغـةٌ صعبة عسيرة التعلّم، وأخرى سهلة ميسرة التعلّم، فإذا ما توافرت الإرادة والعزيمة والجو التعليمي المناسب، تيسرت الأسباب بالإقبال عليها وإتقانها.

وجاء في الدراسة أن التحدّيات الداخلية التي تواجه تدريس اللغة العربية بالطرق المتطورة، وبالأساليب التي تحبّب النشء فيها وتحفزه إلى التعلق بها وإيثارها على غيرها، تختلف من حيث العمق، عن التحديات الخارجية، لأنهلا أشدّ تأثيراً على ضعف الطلاب وغيرهم في اللغة العربية، وأبعد أثراً في تخلف العربية عن ركب التقدم العلمي والازدهار المعرفي.

وبيَّـنت أن التحديات الخارجية تتـمثل أساساً في الموقف الذي يتخذه خصوم العربية، من أهلها ومن غيرهم، تجاهها للحدّ من انتشارها، ولتشويه صورتها، ولمزاحمتها بالعاميات والرطانة الهجينة حتى تكون الغلبة لها لا للفصحى، ولوضع العراقيل أمام تعليمها من أجل فسح المجال للغات الأجنبية التي تقف خلفها الدول الاستعمارية التقليدية بمؤسساتها وهيئاتها وبإمكاناتها المادية وبوسائلها التقانية وأساليبها التدريجية، بينما التحديات الداخلية تتعدد أشكالها وتختلف تداعياتها وآثارها، وهي تتمثل في الضعف العام الذي يطبع المنظومة التعليمية بصورة إجمالية، وفي قصور المناهج التربوية في المواد الدراسية كافة، وليس في مادة اللغة العربية فحسب، وتخلفها عن الطرق الحديثة في تعليم اللغات، إلى جانب هشاشة الأوضاع العامة في جل البلدان العربية والإسلامية، مما ينعكس سلباً على عملية تعليم العربية جملة وتفصيلاً، ومما يكون له آثار سلبية شديدة الخطورة على الهوية، والذاكرة، والضمير، والفكر، والثقافة، في مناخ غير صافٍ تعصف فيه رياح البلبلة والتخبط والارتباك باستقرار المجتمعات.

واستعرضت الدراسة التحدّيات التي تواجه اللغة العربية بصورة عامة تعلماً وتعليماً وتدريساً ودراسةً، فذكرت منها زحفَ العامية على الفصحى مما ينتهي إلى استبدال الأولى بالثانية، وتطويرَ الفصحى حتى تقترب من العامية لدرجة تفقدها خصائصها وتفرط في بنيتها، والهجومَ الضاري على الحروف العربية، والدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية بديلاً عنها، وإسقاط الإعراب في الكتابة والنطق، والدعوة إلى إغراق العربية في سيل من الألفاظ الأجنبية، ومحاربة تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة العربية ودراسة اللهجات العامية.

وقال الدكتور التويجري في دراسته التي شارك بها في المؤتمر، إن التحدّيات التي تواجه تعليم اللغة العربية لأبنائها لا تقل حدّةً وضراوةً عن التحديات التي تجابه غير الناطقين بها، إذ يواجه متعلمو اللغة العربية من هؤلاء، مجموعة من التحدّيات التي لابد من دراستها، والبحث عن الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن التحديات تتنوع بتنوع المتعلمين أنفسهم، فالذين يتعلمون اللغة العربية كلغة أجنبية في الدول غير العربية، يجدون أنفسهم أمام تحدّ مهم، وهو قلة فرص استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، موضحاً أن هذا التحدي لا يواجه متعلمي اللغة العربية الذين يعيشون في البلاد العربية ويتعلمونها لغة ثانية، وأن مثل هذا التحدّي يمكن مواجهته بتوفير فرص التفاعل مع المعلم والزملاء وحتى الطلاب العرب في جامعاتهم.

وأضاف إن اللغة العربية في بلدانها تعاني السلبية تجاهها في الموقف والممارسة في آن واحد؛ فالموقف السلبي من اللغة العربية يأخذ عدة أشكال ويختبئ خلف عدة تبريرات، ولا سيما من حيث استخدامها لغةً للتدريس حتى في المراحل الأولى للتعليم. ونجد أن هذا الموقف السلبي يطاول سياسيين ومربين ومواطنين عاديين على حد سواء.

وذكر أن الدراسات التي قام بها الخبراء التربويون، أثبتت أن العزوف عن تعلم اللغة العربية، سواء في الداخل أو في الخارج، مصدره الأساس، هو ضعف الأساليب التي تستخدم في تدريسها وافتقارها إلى وسائل التشويق والترغيب. وهذا الأمر هو في حـدّ ذاته، أحد التحدّيات التي تواجه تعليم العربية في العالم العربي.

وتحدثت الدراسة عن جهود الإيسيسكو في خدمة اللغة العربية وفي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتطوير طرائق تدريسها ووسائل تعليمها، داخل العالم الإسلامي وخارجه، فأبرزت أن هذه الجهود تشكل أحد أبرز المشاريع التي تقوم المنظمة بتنفيذها منذ إنشائها، وأشارت إلى أن ميثاق الإيسيسكو وسائر وثائقها المرجعية الأخرى، مثل خطط عملها متوسطة المدى والثلاثية واستراتيجياتها القطاعية، تؤكد الترابطَ الوثيقَ بين اللغة العربية والثقافة الإسلامية.

وقال الدكتور التويجري في دراسته إن الإيسيسكو تعبّر عن وعيٍ عميقٍ بالدور بالغ الأهمية الذي تنهض به اللغة في تقوية المناَعة الثقافية والحضارية للشعوب الإسلامية بشكل عامّ، وفي تعزيز التبادل الثقافي والعلمي والاقتصادي بينها والتأسيسِ لحوار متكافئٍ بين أبناء الثقافات المتنوعة في عالم يزداد فيه انفتاح الشعوب والأمم والحضارات بعضِها على بعضٍ، بفضل التكنولوجيات الاتصالية، كما تتفاقم فيه التوتراتُ والاعتداءات الوحشية على الأبرياء وتتعالى أصواتُ المحرّضين على القطيعة والمواجهة والكراهية.

وأوضح أن الدراسات التربوية التي قامت بها الإيسيسكو أثبتت أنَّ تحدّيات تعليم اللغة العربية، هي في عمقها وأبعادها وانعكاساتها، من جنس التحدّيات التي تعرقل نهضة الأمة العربية الإسلامية، وتعيق نموّها في المجالات كافة، حتى وإن كان الأمر يبدو من ظاهره بخلاف ذلك، لافـتـاً إلى أن الضعف الذي يعاني منه تعليم اللغة العربية هو بشكل عام، من الضعف العام الذي يُـوهـن الأمة ويفقدها صلابتها ومناعتها؛ لأن اللغة من مقوّمات الصمود، ومن مستلزمات القوة؛ فاللغة تتقوَّى بتوسيع رقعة نفوذها، وامتداد مساحة انتشارها وتعميم رواجها على الألسن.

وقال إن اللغة هي القوة الناعمة، كما يعبرون اليوم عن الثقافة والفكر والأدب والفنون والإبداع بصورة عامة. ولذلك كان تحسين شروط تعليم العربية، هو من الأسباب الكفيلة بالردّ على التحدّيات كافة، وليس على تحدّيات تعليم العربية فحسب.

وبيَّـنت الدراسة أنه بقدرما تتحسّـن شروط التغلّب على الصعوبات التي تعترض تعليم العربية على جميع المستويات، تتيسَّر السبل لمواجهة التحدّيات بكل أنواعها من أمام تدريس العربية، وتشويق النشء فيها، وتحفيزه إلى الاقتراب منها، وتشجيعه على الاندماج فيها، وتقوية انتمائه إليها.