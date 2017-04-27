أعلن النائب هشام والي عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أهمية أن يبقى “فقه” الأولويات التشريعية هو الحاكم.

وأوضح “والي” في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، أن هناك تشريعات أخرى على درجة من الأهمية لم يعمل البرلمان على إنجازها متسائلًا عن القوانين التي تترجم نصوص الدستور الصادر في 2014، أو تلك التشريعات التي تقدم بعض النواب لحل الكثير من مشكلات المجتمع المصري، والتي تعد لها أولوية بدلاً من الدخول في سجال مع القضاء المصري، بحسب البيان.

وبيّن أنه بشكل شخص تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن الصناديق الخاصة، وتعديل الخدمة المدنية والإجراءات الجنائية، وتغليظ عقوبة خطف الأطفال والاعتداء الجنسي، إلا أن البرلمان لم يرد على ذلك حتى الآن.