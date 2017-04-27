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تدهور الحالة الصحية للفنان مظهر أبو النجا
مظهر أبو النجا

تدهور الحالة الصحية للفنان مظهر أبو النجا

الخميس، 27 ابريل 2017 05:39 م

تدهورت الحالة الصحية للفنان مظهر أبو النجا وتم نقله إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات؛ حيث أنه يعاني من مرض الفشل الكلوي.

ويعاني الفنان القدير مظهر أبو النجا من هذا المرض منذ فترة، ويجري عملية غسيل الكلى بصفة مستمرة، لكن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة.

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