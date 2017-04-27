تدهورت الحالة الصحية للفنان مظهر أبو النجا وتم نقله إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات؛ حيث أنه يعاني من مرض الفشل الكلوي.

ويعاني الفنان القدير مظهر أبو النجا من هذا المرض منذ فترة، ويجري عملية غسيل الكلى بصفة مستمرة، لكن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة.