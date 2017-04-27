مذكرة تعاون مشترك بين مكتب براءات الاختراع المصري و الكوريالخميس، 27 ابريل 2017 12:24 م
وقع صباح اليوم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و السيد كيم مدير مكتب براءات الاختراع الكوري مذكرة تعاون مشترك بين مكتب براءات الاختراع الكوري و مكتب براءات الاختراع المصري لتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات الفنية للجانب المصري و ميكنة مكتب براءات الاختراع المصري و ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
وفي كلمة الافتتاح رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الكوري من المكتب الكوري للبراءات والمعهد الكوري للتنمية و المعهد الكوري لمعلومات البراءات وأكد علي أهمية أعمال التطوير بمكتب براءات الاختراع المصري وتحويله إلى مكتب إلكتروني مما يساعد على تشجيع الاستثمار والتبادلات التجاريه مع الجانب الكوري .
وقد رحب رئيس الوفد الكوري بالتعاون مع مصر وأكد أنه على أتم استعداد لتقديم كل الخبرات لتحويل المكتب المصري إلى مكتب متقدم ومتطور، وكانت الأكاديمية من خلال وزارة التعاون الدولى قد استقبلت وفد من مكتب براءات الاختراع الكوري لزيارة مكتب البراءات المصري لإعداد دراسة عن احتياجات المكتب المصري لتطوير العمل و مشاركة وفد من مكتب براءات الاختراع المصري في ورشة عمل بالمكتب الكوري بحضور مسئولي وزارة التعاون الدولي و رئيس مكتب البراءات المصري و الاستشاريين المحليين بالمكتب المصري .
ومن خلال هذه المذكرة سيقوم خبراء من الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الكوري في تقديم مقترح تطوير بتكلفة 3 مليون دولار إلى هيئة المعونة الكورية علي سبيل المنحة وسيستخدم هذا التمويل فور إتاحته فى ميكنة المكتب المصرى ووضع آلية و قاعدة معلوماتية لتبادل المعلومات علي المستوي الإقليمي و المحلي و الدولي و نشر الوعي بالملكية الفكرية و ذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 و تحقيق أهدافها ،إلي جانب تحويل الطلبات المقدمة للمكتب المصري إلي صورة إلكترونية لتسهيل تبادلها مع مكاتب براءات الاختراع علي مستوي العالم .
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