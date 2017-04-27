نصحت خبيرة التجميل الفرنسية لورولى بوكيه في جامعة” باريس” السيدات باختيار منتجات التجميل التى يدخل في تركيبها الخيار لفوائده العديدة ، فهو مرطب ويلطف ويطرى الجلد .. فهى ترى أن قناعا من الخيار على الوجه لمدة 8 دقائق يعمل على تغذيته بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها للمحافظة على نضارة الوجه ، خاصة بعد يوم شديد الحرارة أو بعد القيام بممارسة الرياضة.

وأِشارت الخبيرة الفرنسية إلى أن خلط الشاى الأخضر مع الخيار ووضعه حول العينين ، يعمل على ترطيب هذه المنطقة ويزيل آثار الإرهاق .. كما أن هناك كريمات يدخل الخيار في تركيباتها إلى جانب احتوائها على الأحماض الأمينية والمعادن ، تعمل على ترطيب الجسم بنسبة 30%.

كما أوضحت الخبيرة أن الخيار غنى بالسيلينيوم وفيتامين / هـ / والماء لذلك يجب على كل سيدة أن تفكر جيدا في الخيار واستخداماته وفوائده العديدة .