 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:31 مساءً
روابط سريعة
خبيرة تجميل فرنسية تنصح بثمار"الخيار" لترطيب الجلد
الخيار

خبيرة تجميل فرنسية تنصح بثمار"الخيار" لترطيب الجلد

الخميس، 27 ابريل 2017 12:16 م

نصحت خبيرة التجميل الفرنسية لورولى بوكيه في جامعة” باريس” السيدات باختيار منتجات التجميل التى يدخل في تركيبها الخيار لفوائده العديدة ، فهو مرطب ويلطف ويطرى الجلد .. فهى ترى أن قناعا من الخيار على الوجه لمدة 8 دقائق يعمل على تغذيته بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها للمحافظة على نضارة الوجه ، خاصة بعد يوم شديد الحرارة أو بعد القيام بممارسة الرياضة.

وأِشارت الخبيرة الفرنسية إلى أن خلط الشاى الأخضر مع الخيار ووضعه حول العينين ، يعمل على ترطيب هذه المنطقة ويزيل آثار الإرهاق .. كما أن هناك كريمات يدخل الخيار في تركيباتها إلى جانب احتوائها على الأحماض الأمينية والمعادن ، تعمل على ترطيب الجسم بنسبة 30%.

كما أوضحت الخبيرة أن الخيار غنى بالسيلينيوم وفيتامين / هـ / والماء لذلك يجب على كل سيدة أن تفكر جيدا في الخيار واستخداماته وفوائده العديدة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3