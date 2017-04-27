قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تبدأ لأول مرة في تنفيذ مشروعات الرصف بالقرى لتحسين حال الطرق على مستوى الجمهورية وستكون باكورة هذه المشروعات على أرض القليوبية.

وأضاف في بيان صحفي: “سيتم التنفيذ في 4 قرى بطوه هي بلتان واكياد دجوي وميت كنانة ومشتهر وفي جزيرة النجدي وبلقس بقليوب وعرب العليقات وكفرعبيان بالخانكة والمنشية الكبرى وكفر علي بكفرشكر وطحلة ببنها”.