يقدم الفنان مؤمن نور أربع شخصيات مختلفة من خلال أربعة أعمال في السباق الرمضاني المقبل.

يشارك مؤمن في مسلسل “أرض جو” مع غادة عبد الرازق وهيثم شاكر، ويقدم شخصية محورية في مسلسل “الحصان الأسود” للنجم أحمد السقا، و”عفاريت عدلي علام” للزعيم عادل إمام، ويشارك آسر ياسين في بطولة مسلسل “30 يوم” الذي انتهى حتى الآن من تصوير نسبة 60% من إجمالي دوره فيه، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يذكر أن مؤمن له العديد من التجارب الناجحة ، منها تقديم برنامج اكتشاف المواهب “the voice” ، والمشاركة في فيلم “كابتن مصر”، وأخيرا المشاركة في بطولة مسلسل “كابتن أنوش