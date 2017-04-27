تعرض المدير الفني لفريق الرائد السعودي، التونسي ناصيف البياوي، لإصابة في قدمه اليمنى أثناء الحصة التدريبية على ملعب النادي، في بريدة، نتيجة تدخل من المدافع جفين البيشي في إحدى اللعبات.

وذكرت صحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الخميس، أنه سيخضع البياوي للكشف الطبي اليوم لتشخيص الإصابة.

ونجح البياوي في قيادة الرائد هذا الموسم إلى تقديم مستويات جيدة، جعلته في المركز الخامس حاليًا بجدول ترتيب الدوري، بعد أن كان مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي.

يُذكر أن الرائد يستعد لمواجهة الأهلي، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويحتل الرائد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.