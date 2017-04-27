 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:30 مساءً
روابط سريعة
مدافع يُصيب مدربه خلال التدريبات في الدوري السعودي
الدوري السعودي

مدافع يُصيب مدربه خلال التدريبات في الدوري السعودي

الخميس، 27 ابريل 2017 12:14 م
أ ش أ

تعرض المدير الفني لفريق الرائد السعودي، التونسي ناصيف البياوي، لإصابة في قدمه اليمنى أثناء الحصة التدريبية على ملعب النادي، في بريدة، نتيجة تدخل من المدافع جفين البيشي في إحدى اللعبات.

وذكرت صحيفة (الرياضية) السعودية، اليوم الخميس، أنه سيخضع البياوي للكشف الطبي اليوم لتشخيص الإصابة.

ونجح البياوي في قيادة الرائد هذا الموسم إلى تقديم مستويات جيدة، جعلته في المركز الخامس حاليًا بجدول ترتيب الدوري، بعد أن كان مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي.

يُذكر أن الرائد يستعد لمواجهة الأهلي، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويحتل الرائد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3