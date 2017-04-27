هل تتبع حمية غذائية صارمة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة دون جدوى ؟

تحذرك أحدث الدراسات الطبية من أن بعض منتجات الحمية الغذائية لا تتعدى كونها وهما ليظل حلم الرشاقة يراود دون تحقيق تقدم يذكر ، فما هى إلا وجبات سريعة يتاجر بها خبراء التغذية ومحال منتجات الحمية الغذائية سعيا وراء الكسب المادى فحسب .

فقد كشف الباحثون فى جامعة ” جورجيا” الأمريكية ، أنه كثيرا ما تكون هذه الأطعمة مليئة بالدهون لتصبح هدفا رئيسيا للبدانة ، فضلا عن أن أغذية “الحمية “محملة بالسكريات يمكن أن تسهم في زيادة غير مرغوب فيها في الوزن .

وقد توصل الباحثون إلي أن فئران التجارب التي تغذت على نسب عالية من السكريات ولكنها منخفضة في الدهون ، صممت لتماثل الأطعمة المقدمة في الوجبات المخصصة للحميات الغذائية المخفضة للوزن ، مقارنة بالفئران التى تمت تغذيتها نظاما غذائيا متوازنا للقوارض .. قد لوحظ أن النظام الغذائى المرتفع السكريات تسبب في مجموعة من المشاكل ، بما في ذلك تليف الكبد والالتهاب في المخ .

وقال الدكتور”كريستوف تساحل” أستاذ الغدد الصماء والسكر في جامعة “جورجيا”الأمريكية ، ” أن معظم منتجات الحمية الغذائية التى يعتقد عدم احتوائها على دهون أو دهون بكميات ضئيلة ، إلا أن الحقيقة أن هذه الأطعمة تضر الكبد وتؤدى إلى البدانة بصورة كبيرة” .. مضيفا أن ما يثير القلق في النتائج المتوصل إليها هو أن الفئران التى استهلكت هذه الوجبات عالية السكر وقليلة الدسم ارتفع في أجسامهم وظيفة توليد الدهون بمعدل الضعف ، وبعبارة أخرى، الفئران التي تستهلك قليل الدسم وجبات غذائية عالية السكر تحتاج إلى أقل من نصف عدد السعرات الحرارية لتوليد نفس الكمية من الدهون في الجسم.

وعلى مدى أربعة أسابيع ، رصد الباحثون وزن الجسم ، و السعرات الحرارية ،وعينات البراز في ثلاث مجموعات من الفئران .. حيث استهلكت مجموعة واحدة من موضوعات الاختبار حمية عالية من الدهون و السكر، و تغذت مجموعة أخرى على نظام غذائي منخفض الدهون ، وأعطيت المجموعة الثالثة نظاما غذائيا متوازنا أو “طبيعي” .

و أظهرت كل من الدهون المنخفضة و السكر العالي والدهون عالية ، وارتفاع نسبة السكر زيادة في الدهون في الكبد و زيادة كبيرة في وزن الجسم ودهون الجسم بالمقارنة مع مجموعة نظام غذائي متوازن.. وكان تراكم الدهون في الكبد كبيرا في مجموعة السكر العالية والدهون منخفضة .