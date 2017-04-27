 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:43 مساءً
روابط سريعة
فادية عبدالغني: بسبب المشاكل بشكل كوميدي في "الحلال"
فادية عبد الغني

فادية عبدالغني: بسبب المشاكل بشكل كوميدي في "الحلال"

الخميس، 27 ابريل 2017 12:12 م
وكالات

أكدت الفنانة فادية عبد الغني أنها أنهت تصوير 80 % من دورها بمسلسل “الحلال” والذي من المقرر أن ينافس في ماراثون دراما رمضان المقبل.
وقالت فادية عبد الغني – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تجسد بالمسلسل دور زوجة الفنان بيومى فؤاد فى شخصية كوميدية تسبب المشاكل والقلق لكل من حولها بطريقة مضحكة وساخرة فى نفس الوقت.
“الحلال” بطولة سمية الخشاب ومها أحمد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، تأليف سماح الحريرى وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3