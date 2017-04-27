أطباء: تناول الزبد والقشدة لن يضر بصحتك إذا مارست رياضة المشي 22 دقيقة يوميا

أكدت مجموعة من الأطباء ، أن تجنب الدهون المشبعة الموجودة في الزبد والقشدة لا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثلما هو شائع وهو ما أثار جدلا علميا كبيرا .

وقال الأطباء – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية - إن الاعتقاد السائد بين قطاع كبير من الأشخاص بأن الدهون المشبعة تسبب انسدادا في الشرايين هو اعتقاد مضلل.

وأوضح الأطباء - برئاسة طبيب القلب الدكتور أسيم مالهوترا - أن السبيل الأفضل لتجنب أمراض القلب هو تناول الطعام المطهي جيدا في المنزل فضلا عن ممارسة رياضة المشي لمدة 22 دقيقة يوميا وتجنب التوتر.. وأشار الدكتور مالهوترا بمستشفى ليستر التابعة لكلية لندن الجامعية وطبيبة القلب الأمريكية ريتا ريدبيرج إلى أنه “على الرغم من الاعتقاد الشائع بين الأطباء والناس بأن هذا النموذج من الأغذية من الدهون المشبعة يسبب انسداد شرايين القلب هو اعتقاد خاطيء تماما”.

وأضاف أن الاستهلاك المعتدل من الأغذية الغنية بالدهون المشبعة – مثل الزبد والقشدة والجبن ليس مضرا بالصحة..كما أن بعض الدهون لاسيما تلك الموجودة في زيت الزيتون البكر والمكسرات ثبتت أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .