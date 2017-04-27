أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، أن الاستثمار في التربية والتعليم وفقاً لأحدث المناهج العلمية المعتمدة في الدول المتقدمة، هو استثمارٌ في بناء المستقبل، موضحاً أن توفير الحوافز للتفوّق في التعليم وللتميّـز في الأداء، هو الضمانُ الأكيدُ لتنشئة الأجيال على التنافس في هـذا المضمار، وعلى حفز المواهب المبدعة والمنتجة، وتنمية الملكـات القادرة على العطاء، من أجل الإبداع بشتى أشكاله في حقول العلم والمعرفة، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع في حاضره وفي مستقبله.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في الحفل الذي أقيم في دبي، بمناسبة ختام الدورة التاسعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وقال فيها إن من شأن تخصيص جوائز للأداء المتميز وللتفوّق المتقدم وللإبداع المبتكر، أن يقـوّي روح المبادرة في نفـوس الناشئة، وأن يحفـز ذوي المواهب والقـدرات العالية من أبنائنا وبناتنا، للإسهام في تطويـر المجتـمع من جميع النواحي، وفي خدمته والنهوض به.

وبيَّـن أن الهدف الرئيس الذي تأسّست هذه الجائزة من أجله، يُختصر في الإسهام الجـادّ في دعم قطاع التربية والتعليم دعماً مستمراً في هذا البلد الآخذ بأسباب الرقـيّ وبشروط التقدم في المجالات كافة، على النحو الذي يكفل إعداد أجيال مؤهلةٍ وقادرةٍ على تحمّـل مسؤولياتها العلمية والعملية، وعلى النهوض بواجباتها في هذا الحقل المهمّ من حقول بناء المواطن وتحصينه تربوياً وأخلاقياً وعلمياً وثقافياً، مع التحلي بالقيم الفاضلة التي تشكل القاعدة الأساس في المنظومة الأخلاقية ذات الخصائص الثقافية والحضارية.

وأكد أن الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والابتكار والجودة في مجالات التربية والتعليم، هو البوابة المثلى للولوج إلى مجتمع المعرفة الذي تنفتح فيه الآفاق الواسعة أمام الأجيال الحالية والقادمة، للإسهام في بناء الوطن، من خلال بناء الإنسان الواعي بمسؤولياته، المدرك لحقائق الحياة، والقادر على الوفاء بالرسالة التي ينهض بها من أجل بلاده، مبـرزاَ أن من شأن هذا الارتقاء بهذه المهارات جميعاً، أن يشجّع روح المبادرة والابتكار، وأن يدفع نحو التميّـز والإتقان في جميع المجالات العلمية والأدبية والتقانية.

وقال إن هذا هو المنهج القويم لضمان الجودة والاعتماد والابتكار في المنظومة التربوية بجميع عناصرها وبمختلف مكوّناتها، الذي يُؤخذ به ويُـعتمدُ في الدول المتقدمة في هذا المجال، وهو أحد الأهداف الكبرى التي نعمل على تحقيقـها في المنظمة الإسلامية للتـربية والعلوم والثـقافة -إيسيسكو-، وفي اتحاد جامعات العالم الإسلامي التـابع لها، وذلك تعزيـزاً للقدرات الوطنية في الـدول الأعضاء وتطويـراً لجامعـات العالم الإسلامي.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو في كلمته بالمناسبة: (إن هذه الجائزة الكبرى والرائـدة في هذا التخصص، تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف السامية، وهي أهداف تعمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أيضاً لتحقيقها في إطار اختصاصاتها، وهو الأمر الذي يشجع على إقامة جسر للتعاون بين هذه الجائزة والإيسيسكو في المجال التربوي، من خلال إنشاء جائزة مشتركة بين الجانبين، توسيعاً للدائرة التي تعمل فيها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ودعماً للجهود التي تبذلها الإيسيسكو في هذا القطاع الحيوي)، وأكد الدكتور التويجري العزم على تحقيق هذا الهدف والخروج به من مرحلة التفكير والاقتراح إلى مرحلة التنفيذ والعمل، من أجل الإسهام معاً في تحقيق أهدافنا المشتركة.