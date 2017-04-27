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الخميس 27 ابريل 2017 12:43 مساءً
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إحلال وتدعيم شبكات مياه الشرب والكهرباء بقليوب بتكلفة 3.2 مليون جنيه‎
محطات مياه الشرب

إحلال وتدعيم شبكات مياه الشرب والكهرباء بقليوب بتكلفة 3.2 مليون جنيه‎

الخميس، 27 ابريل 2017 12:12 م
أ ش أ

قال المهندس مصطفى بيومي رئيس مدينة قليوب، إنه تم البدء في تنفيذ خطة إحلال وتدعيم شبكات مياه الشرب بمناطق عزبة الزيتون وبحري السكة الحديد بتكلفة مليونين و200 ألف جنيه ، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال شهر يونيو القادم ، وذلك في إطار تطوير الخدمات للمواطنين.

وأضاف بيومي - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم أيضا اعتماد مليون جنيه لتوريد أدوات إنارة وأعمدة كهربائية بمشتملاتهم للطرق والشوارع الرئيسية بعدد من القرى ، وذلك تجنبا لقطع التيار الكهربائي مع قدوم فصل الصيف.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لإنارة الشوارع باللمبات الموفرة الجديدة لترشيد الاستهلاك.

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