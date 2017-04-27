على مدار أسبوع بسوق المزار بالغردقة، ينعقد في الفترة من 19 إلي 24 مايو المقبل المهرجان الأول للفنون التراثية والحرف اليدوية لحفظ الموروث الثقافي لمصر.

يتضمن المهرجان جميع أنواع الفنون التراثية والحرف اليدوية المصرية منها الخزف، والكليم، والباستر، والفنون التشكيلية، كما يتضمن ورشا فنية متنوعة للمشاركين، بالإضافة إلى برنامج “الحرفي الصغير” لتدريب الأطفال على الحرف الصغيرة وسيكون من خلال مكتبة الإسكندرية التي ستشارك أيضا بمعرض للكتاب، وبيت السناري للفنون، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لمصر والعمل على تنشئة جيل جديد يستوعب أهمية التراث والحرف الفنية واليدوية