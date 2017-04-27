مصر تقود مبيعات الهواتف الذكية في القارة الافريقية

١٦ ٪ من المصريين المستخدمين للإنترنت يدخلون كل شهر لزيارة موقع للتجارة الإلكترونية

أكد تقرير مؤشرات الهواتف المحمولة في مصر الذي أعدته شركة جوميا في نسخته الثالثة ، أن اتجاهات مصر للهواتف المحمولة لعام 2017 إيجابية مع نمو مطرد للهواتف الذكية المباعة التي توفر للعملاء المال مقابل المواصفات الرئيسية ، كما أن مصر من أوائل الدول في استخدام التيلفون المحمول ، فالمستهلك المصري أصبح أكثر تطوراً، فـ 37% من الشعب المصري صنف ضمن مستخدمي الإنترنت، واصبحت مصر تقود الطريق في شمال أفريقيا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت بنحو35 مليون مستخدم، ولا تزال هناك إمكانات هائلة لنمو عدد مستخدمي الإنترنت، نظراً لأن واحد من أصل ثلاثة مصريين يستخدم الإنترنت ، ويبلغ معدل انتشار إستخدام الهواتف المحمولة 103٪، أي أعلى بـ 23 نقطة من المتوسط الأفريقي وهذا يؤكد على قوة قطاع الهواتف المحمولة في مصر حيث يمتلك المواطن المصري أكثر من شريحة محمول .

وأجريت هذه الدراسة أيضا في أربعة عشر دولة آخرى مثل: الجزائر ونيجيريا والمغرب وتونس وكينيا وإثيوبيا وموزامبيق وغانا وساحل العاج والكاميرون ورواندا وأوغندا وتنزانيا والسنغال، وتمثل هذه الدول أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا ونتيجة إلى ذلك فإنها تعطينا لمحة عامة جيدة عن مؤشرات الموبايل في أفريقيا ، وأهم مصادر البيانات التي قٌدمت كجزء من هذا التقرير قد أٌخذت من جوميا وتقرير الموبايل الصادر عن جمعية GSMA لعام 2017 وموقع www.wearesocial.com .

وكشف التقرير ايضا أن هناك 720 مليون هاتف ذكي في أفريقيا بحلول عام 2020 وتقود مصر الطريق مرة اخرى مع نمو مبيعات الهواتف الذكية، وبالفعل فقد لاحظت جوميا زيادة في مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 856% بين عام 2014 و 2016 بينما 62% من زوار موقعها يستخدمون هواتفهم الذكية للدخول للموقع.

وما زال هناك عدد كبير من المستهلكين في مصر يستخدمون الموبايلات التقليدية Feature Phone ، ومع ذلك إنخفضت مبيعاتها بإستمرار خلال السنوات القليلة الماضية ، فعلى موقع جوميا، اكتسحت مبيعات الهواتف الذكية بشكل كامل الهواتف التقليدية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 97% من مبيعات الهواتف المحمولة ، ومما لا شك فيه أن ظهور الهواتف الذكية ذات الأسعار الرخيصة سوف ينهي عصر الهواتف التقليدية تدريجيا.

ومن ضمن أسباب ظهور الهواتف الذكية ذات الأسعار الرخيصة، هو زيادة العرض من قبل مصنعين جدد للهواتف الذكية في السوق المصرية مثل شايومى، هواوي، إنفينيكس و أخرين ، حيث وفر هؤلاء المصنعون خيارات أكبر للأجهزة والمصممة خصيصا وفقًا لاحتياجات وتفضيلات القارة الأفريقية بنطاق أوسع من الأسعار.

وفي عام 2015، كان 7 من أكبر 10 بائعين للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم هم مصنعي الهواتف المحمولة الصينية وأصبحت العلامات التجارية الآسيوية بالفعل العلامات التجارية الرئيسية في أفريقيا وإستولت على نسبه كبيره من سوق الهواتف الذكية.

وقد فهمت العلامة التجارية الصينية انفينيكس بالتأكيد كيفية الدخول في أفريقيا بشكل كبير من خلال التجاره الإلكترونيه والشراكة مع جوميا في البلدان التي لإنفينكس تواجد بها. و بالفعل كان لقرار مصنع إنفينكس الصيني الشراكه مع جوميا مردوده على المبيعات ففي عام 2016 أعتبرت انفنيكس أكبر بائع للهواتف الذكية على جوميا في الأسواق الأفريقية الخمسة عشر المستخدمة لهذه الدراسة.

وإن التحول الأكثر أهمية الذي يدفع إلى زيادة المنافسة مع العلامات التجارية الآسيوية هو خفض متوسط سعر الهاتف الذكي. فعلى مدار العامين الماضيين، انخفض سعر الهاتف الذكي إلى النصف تقريبا، من 212 دولار في عام 2014 إلى 123 دولارا في عام 2016 وتسارع ذلك الإنخفاض إلى حد كبير من قبل العلامات التجارية الصينية الذين قاموا بالدخول في السوق بهواتف ذات المواصفات العالية وبأسعار منخفضة. وأدنى سعر لدينا حاليا للهواتف الذكية على موقع جوميا هو من IKU بسعر 499 جنيه مصري ،ونحن لا نتوقع أن ينخفض سعر الهواتف الذكية أكثر من ذلك بكثير على مدى العامين المقبلين، ولكننا نتوقع أن تزيد العلامات التجارية من حصتها في السوق من خلال الإستثمار في التكنولوجيا الجديدة والمميزات الأكثر تطوراً مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وماسحة أيرس والواقع الافتراضي وكاميرا ذات جودة أفضل ومزايا أخرى.

تجارة الهواتف المحمولة والمستهلك الرقمي

لا تزال التجارة الإلكترونية للهواتف المحمولة ظاهرة جديدة نوعا ما في أفريقيا والشرق الأوسط، ولكن القفزة النوعية للتكنولوجيا التي شهدناها في جميع أنحاء القارة والإستخدام الهائل للهواتف المحمولة للدخول على الإنترنت من شأنه أن يعزز نمو تلك التجارة بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

كان هناك بالفعل 5.6 مليون زائر لموقع جوميا شهريًا في عام 2016، من بينهم نسبة 39٪ نساء و 61٪ رجال، أي بزيادة قدرها 37٪ عن عام 2015. وتعد هذه البيانات مذهلة جدا، حيث أن 16٪ من المصريين المستخدمين للإنترنت يدخلون كل شهر لزيارة موقع للتجارة الإلكترونية، وھذا أعلی بکثیر من أي بلد آخر في المنطقة من حیث عدد الزوار:

فموقع جوميا في الجزائر اجتذب فقط 3٪ من سکان الجزائر المستخدمين للإنترنت في عام 2016 علی سبیل المثال. والمغرب بالفعل معتادة على التجارة الإلكترونية للهواتف المحموله حيث أن 25٪ من مجموع السكان المستخدمين للإنترنت يزورون موقع جوميا شهريًا ولكن مصر بالطبع في مقدمه السباق من حيث العدد الفعلي.

إن الفرصة للنمو وافرة واتجاهات التجارة الإلكترونية للهواتف المحمولة إيجابية جدا حيث أنه من بين الـ 5.6 مليون زائر، 62٪ يكون عن طريق الموبايل، وهذا يعني أنهم يستخدمون هواتفهم الممحمولة أو التابلت الخاص بهم لزيارة موقع جوميا.

وكان الاتجاه منذ عام 2013 هو أن العملاء سوف تتصفح وتشتري من متاجر الإنترنت بإستخدام هواتفهم المحمولة ، ولكن يفضلوا إستخدام الكمبيوتر للشراء عبر الإنترنت، ومنذ عام 2016 قمنا بمشاهدة اتجاهات جديدة تظهر مع المزيد والمزيد من الناس الذين يستكملوا عمليات الشراء مباشرة من خلال هواتفهم الموبايلة حيث أن 55٪ من الطلبات التي أجريت على موقع جوميا في عام 2016 تم إجراؤها بإستخدام الهاتف المحمول ، وهذه النسبة أعلى بكثير من الاتجاه العام الأفريقي الذي يبلغ 47٪ من الطلبيات التي يتم إجراؤها عبر الهاتف، ولكنها لاتزال أقل من دول الجوار لمصر في شمال أفريقيا مثل الجزائر (حيث أن 60٪ من جميع الطلبات أجريت عبر الهاتف المحمول) أو المغرب بنسبة 70٪. وهذا هو الاتجاه الذي نتوقع أن يستمر في المستقبل مع انتشار الـ 4G.

واضاف التقرير ، أن هناك اتجاه إيجابي آخر في مصر وهو تزايد إستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية للهواتف المحمولة مع عدد كبير من تنزيلات تطبيق جوميا ليصل إلى مليون مرة في عام 2016 (بزيادة قدرها 42٪ عن عام 2015)، فإن مستخدمي تطبيق جوميا يشكلون جزءاً كبيرا من حركة الهواتف المحمولة على موقع جوميا ، فـ 1 من كل 4 زائرين للموقع في مصر عبر الموبايل قادم من التطبيق ، كما أن أعلى معدل المسجل في العام الماضي من متصفحي الموقع الذين تحولوا لمشترين كانوا من خلال التطبيق. وهذا هو عدد عمليات الشراء المنتهية فيما يتعلق بعدد من الزوار والذي كان أعلى من خلال التطبيق إذا قرنت بعمليات الشراء المنتهية من على إصدارات الموقع على الهواتف المحموله أو الكمبيوتر.

هذه النتيجة يمكن أن تكون بسبب أن التطبيق صمم خصيصا للمحمول، وبالتالي يوفر تجربة تسوق أسرع وأفضل للمستخدمين. وبالتالي، فإن على رأس أولويات التجارة الإلكترونية في السنوات القليلة المقبلة هى التركيز على إنتشار إستخدام التطبيق من خلال الهواتف المحمولة بإستمرار وتحفيز زيادة إستخدامه من خلال الحفاظ على تجربة تصفح أفضل بإستخدام أقل لباقه الإنترنت.

وأوضح التقرير أن 70٪ من العملاء الذين يدخلون على موقع جوميا يفعلون ذلك بإستخدام جوجل كروم والذي يوضح النقطتين التاليتين: أولا، لا تزال مصر سوق الأندرويد الأول مع هيمنة العلامات التجارية المستخدمة لنظام الأندرويد مثل سامسونج وفي الواقع، يبلغ متصفح أبل سفاري فقط 9٪ من جميع الزيارات لموقع جوميا عبر الهواتف المحمولة ، بالإضافة إلى ذلك فإن هيمنة جوجل كروم يسلط الضوء أيضا على القوة الشرائية للسوق المصرية ونلاحظ درجة عالية من الترابط بين ارتفاع نصيب الفرد من الدخل والمستعرض المستخدم، أي أن البلدان ذات مستوى الدخل المرتفع يقوموا بإستخدام جوجل كروم والبلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة يستخدمون متصفحا يسمى أوبيرا ميني. وهذا الأخير هو على سبيل المثال المتصفح الأكثر إستخداما في بلدان مثل نيجيريا أو كينيا. ويظهر ذلك بالفعل أن المصريين المستخدمين للانترنت يمكن أن يتحملوا الهواتف الذكية ذات الأداء العالي وبالتالي حزم بيانات الإنترنت الأكثر تكلفة.