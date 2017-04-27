أيدت نيابة النقض حبس الناشط أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، ورفض الطعن المقدم منه. وذلك خلال نظر الجلسة الأولى للطعن.

وأكد المحامي خالد علي، أن الحكم الطعين أهدر حقوق الدفاع الخاصة وأخطأ في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصما وحكما في ذات الدعوى استنادا للمادة ٢٤٧، والقصور في التسبيب لعدم تبيان توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.

ومحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قضت بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وسأل دومة المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من عدمه فأجاب القاضي: “الفيس بوك ده شغل الناس اللي انت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك”.

وتابع دومة: “أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة”، مشيرا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر “شحاتة” حكمه المتقدم.