 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:34 مساءً
روابط سريعة
مقتل سائقين في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالمنيا‎
حادث تصادم في كفر الشيخ

مقتل سائقين في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالمنيا‎

الخميس، 27 ابريل 2017 12:03 م
أ ش أ

قُتل سائقين إثر حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق دير سمالوط بالمنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار إخطارا من عمليات النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تبين وقوع تصادم بسبب السرعة الكبيرة وأسفر عن مقتل سائقي السيارة والتوك توك بعد إصابتهما بكسر في قاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام وتحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة .

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3