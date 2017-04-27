مقتل سائقين في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالمنيا‎

قُتل سائقين إثر حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق دير سمالوط بالمنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار إخطارا من عمليات النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تبين وقوع تصادم بسبب السرعة الكبيرة وأسفر عن مقتل سائقي السيارة والتوك توك بعد إصابتهما بكسر في قاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام وتحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة .