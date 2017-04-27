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"محبي التراث" تقيم احتفالية بكنيسة العذراء
كنيسة العذراء

"محبي التراث" تقيم احتفالية بكنيسة العذراء

الخميس، 27 ابريل 2017 12:00 م
وكالات - أ ش أ

تنظم جمعية “محبي التراث القبطي” برئاسة سامي متري، بالتعاون مع أسقف عام كنائس وسط القاهرة نيافة الأنبا روفائيل، بعد غد السبت، احتفالية علمية بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بباب الشعرية، في ضوء زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة.

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان- مقرر إعلام الاحتفالية وأحد المحاضرين بها- بأن الاحتفالية جاءت ضمن توصيات دراسة علمية لرئيس قسم الإرشاد السياحي بأكاديمية المستقبل ومقرر عام الاحتفالية الدكتورة شروق عاشور عنوانها “مجمع أديان جديد لتنمية السياحة الدينية” والمنشورة بمجلة (السياحة العربية).

وأضاف أنه سيشارك في الاحتفالية رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي، وأستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق السعيد حلمي، بالإضافة إلى الدكتورة شروق عاشور، ولفيف من علماء الآثار وأعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالتراث، لافتا إلى أنه على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم زيارة للمشاركين إلى المواقع الأثرية المختلفة في مصر.

وأوضح أن الاحتفالية تتضمن جلستين علميتين، يرأس الجلسة الأولى عميد معهد الدراسات القبطية الدكتور سامي صبري، وتلقي فيها الدكتورة شروق عاشور محاضرة تحت عنوان “مجمع الأديان بحارة زويلة”، كما يلقي الدكتور عبد الرحيم ريحان محاضرة يستعرض فيها “محطات طريق التقديس المسيحي عبر مصر إلى القدس”، فيما تُعقد الجلسة الثانية برئاسة أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة المنصورة الدكتورة راندا بليغ، وتحاضر بها الدكتورة جيهان درويش والدكتور شريف يوسف والدكتور مينا إبراهيم.

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