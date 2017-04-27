"محبي التراث" تقيم احتفالية بكنيسة العذراءالخميس، 27 ابريل 2017 12:00 م
تنظم جمعية “محبي التراث القبطي” برئاسة سامي متري، بالتعاون مع أسقف عام كنائس وسط القاهرة نيافة الأنبا روفائيل، بعد غد السبت، احتفالية علمية بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بباب الشعرية، في ضوء زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة.
وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان- مقرر إعلام الاحتفالية وأحد المحاضرين بها- بأن الاحتفالية جاءت ضمن توصيات دراسة علمية لرئيس قسم الإرشاد السياحي بأكاديمية المستقبل ومقرر عام الاحتفالية الدكتورة شروق عاشور عنوانها “مجمع أديان جديد لتنمية السياحة الدينية” والمنشورة بمجلة (السياحة العربية).
وأضاف أنه سيشارك في الاحتفالية رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي، وأستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق السعيد حلمي، بالإضافة إلى الدكتورة شروق عاشور، ولفيف من علماء الآثار وأعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالتراث، لافتا إلى أنه على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم زيارة للمشاركين إلى المواقع الأثرية المختلفة في مصر.
وأوضح أن الاحتفالية تتضمن جلستين علميتين، يرأس الجلسة الأولى عميد معهد الدراسات القبطية الدكتور سامي صبري، وتلقي فيها الدكتورة شروق عاشور محاضرة تحت عنوان “مجمع الأديان بحارة زويلة”، كما يلقي الدكتور عبد الرحيم ريحان محاضرة يستعرض فيها “محطات طريق التقديس المسيحي عبر مصر إلى القدس”، فيما تُعقد الجلسة الثانية برئاسة أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة المنصورة الدكتورة راندا بليغ، وتحاضر بها الدكتورة جيهان درويش والدكتور شريف يوسف والدكتور مينا إبراهيم.
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
النيابة تأمر بالقبض على «حبيب العادلي».. وهذا طلبه الأخير
كشفت مصادر أمنية مصرية، عن أن النيابة العامة بوسط القاهرة، كلفت قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ومن ثم مديرية أمن القاهرة، بالقبض على اللواء حبيب العادلي، ...Thu, 27 Apr 2017 07:24:29 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
أولاند يطلب من وزراء حكومته العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة ...Wed, 26 Apr 2017 11:38:37 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
صلاح زايد : جمعية أنصار السنة قلعة فكرية للمتشددين
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى أن جمعية انصار السنة المحمدية تأسست عام 1926 م وتم تجميد نشاطها عام 1969 م وعادت مرة أخرى لتزاول نشاطها عام 1972م، منوها ...Thu, 27 Apr 2017 04:13:33 GMT