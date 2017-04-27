قام الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، بزيارة متجر للسلاح، في ولاية فلوريدا الأمريكية، يمنع فيه دخول المسلمين.

ونشر باسم، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو، يوضح فيه الحوار الذي دار بينه وصاحب المتجر.

وكشف صاحب المتجر، لباسم يوسف، في الحوار الذي دار بينهما، عن ابتكار بعد الأشياء المعادية للمسلمين؛ مثل تصميم صورة مكتوب عليها محمد، ليتعلم عليها الناس “إطلاق النيران”.

وأشار صاحب المتجر، إلى أنه تم ابتكار بعد “الأسلحة”، التي عليها شحم الخنزير، حتى لا يستطيع المسلمين حملها.

وأوضح أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، رفع على المتجر، قضية، بتهمة الاضطهاد، إلا أن القاضية التي تولت الأمر رفضت الدعوى من الأساس.

وظهر في آخر الفيديو، اكتشاف صاحب الفيديو، بأن باسم يوسف “مسلم”، وأنه خدعه بهوية غير هويته الأصلية.

وقال باسم يوسف، في نهاية الفيديو، ساخراً من صاحب المتجر: “إذا كنت تريد اضطهاد الناس.. فعليك أولاً أن تميزهم”.