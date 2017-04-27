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محمد عرفان للسيسي: جموع المواطنين خلفك
اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية

محمد عرفان للسيسي: جموع المواطنين خلفك

الخميس، 27 ابريل 2017 12:17 م
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أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، موجها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي،: “في لحظة تاريخية فارقة في عمر هذا الوطن، ووسط كم هائل من التحديات تواجهكم أنتم ومن ورائكم جموع المواطنون، ووسط إصرار وعزيمة صلبة كانت منهجا ودربا لكم منذ توليكم المسئولية وحرصتم على غرسها في كل من يعمل معكم هادفين إلى تحقيق الأمل المنشود لأبناء الوطن في حياة كريمة لهم ولأبنائهم”.

وقال في كلمته بجلسة “محاكاة الاقتصاد المصري”، بمؤتمر الشباب الدوري المنعقد بالإسماعيلية،: “آليتم على أنفسكم أن تصارحوا المصريين بالحقيقة دون تجميل حرصا على أن يتحمل كلا منا مسئوليته حاكما كان أو محكوما، واخترتم طريق الإصلاح الذي لابديل عنه”.

وأردف: “موعدنا اليوم مع المسار الاقتصادي لمصر خلال 65 عاما مضت منذ عام 52 حتى الآن، توجد حقائق واسرار تحديات وآمال، ودروس وأزمات، ولكن القاسم المشترك الأعظم أن مصر كانت ومازالت داخل منطقة عدم الاستقرار”، مُضيفا: “أمامكم مجموعة من شباب مصر درسوا وتفحصوا.. وأمددناهم بالبيانات والمعلومات انتهوا إلى حقائق ومسلمات سيعرضونها كما هي سيخرجون بتوصيات يرجون تحقيقها”.

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