يتفاوض الممثلان الأمريكيان كريس باين وبن فوستر على بطولة فيلم جديد يخرجه ويكتبه المخرج الاسكتلندي ديفيد ماكنزي.

ويلعب كريس دور الملك الاسكتلندي روبرت بروس (روبرت الأول) الذي تم تجسيده في السينما لأول مرة في فيلم “القلب الشجاع” بطولة وإخراج النجم الأمريكي ميل جيبسون، حسبما أفاد موقع “فارايتي”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وفي فيلم “القلب الشجاع” يخون الملك روبرت بروس المحارب الأسكتلندي “ويليام والاس ” ويسمح للبريطانيين بالقبض عليه ثم يحارب البريطانيين بدوره من أجل استعادة حرية اسكتلندا بعد وفاة ويليام والاس.

أما في الفيلم الجديد، “أوت لو كينج”، سيكون الملك روبرت بروس هو محور الأحداث التي تتناول حرب الملك الأسكتلندي ضد البريطانيين والكنيسة الكاثوليكية لاستعادة حرية بلاده