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التعاون الإفريقي بالصناعات" يبحث التعاون مع وفد رجال الأعمال الصومالي
اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

التعاون الإفريقي بالصناعات" يبحث التعاون مع وفد رجال الأعمال الصومالي

الخميس، 27 ابريل 2017 11:08 ص
وكالات

ناقش رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، مع نائب رئيس مجلس إدارة بنك (بريميير) بالعاصمة الصومالية مقديشيو عبدالعزيز علي عيد، ووفد رجال الأعمال الصوماليين المرافق له، سبل التعاون لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الصومالية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي - خلال الاجتماع اليوم /الخميس/ - أهمية إفريقيا لمصر والاهتمام الخاص الذي توليه لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد لتنشيط ودعم العلاقات المصرية الإفريقية، والعمل على توفير كافة السبل لفتح حوارات وزيارات لمزيد من التعارف فيما بين الأسواق الشقيقة، بما يحقق التكامل فيما بينها، وفي سبيل إنعاش ودعم اقتصادها ورخاء شعوبها.

ومن جانبه، شرح رئيس الوفد الصومالي عبد العزيز علي عيد التسهيلات في المجال المصرفي التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الحالية، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزي، والتي ستساهم بشكل كبير في تخطي كافة العقبات التي كانت تقابل المستثمرين ورجال الأعمال المصريين فيما سبق.
وعقد أعضاء الوفد الصومالي من رجال الأعمال اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من الجانب المصري؛ لبحث سبل التعاون والتصدير الاستثمار في البلدين.

وحضر اللقاء عدد من رؤساء ومديرين الغرف الصناعية بالاتحاد يمثلون جميع القطاعات المقابلة لتشكيل الوفد الصومالي الذي تضمن إلى جانب رئيس الوفد عددا من المسئولين ببنك “بريميير” ورجال أعمال يمثلون قطاعات المقاولات والبناء، والمنتجات الغذائية والأقمشة والأدوية والمستلزمات الطبية وتدوير المخلفات والثروات البحرية.
وحضر المهندس خالد أبو المكارم والمهندس محمد فكري عبد الشافي أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الكيماويات والأستاذ أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف والأستاذ محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود والأستاذ حاتم المنوفي مدير غرفة مواد البناء، كما حضر الاجتماع الأستاذ خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين “أكسبلونيك”.

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