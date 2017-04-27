ذكر موقع “صوت إسرائيل” أن وفدا أمريكيا سوف يصل إلى تل أبيب خلال ساعات تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، والمتوقعة بعد حوالي شهر، لتحريك عملية صنع السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن جهتها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرئيس الأمريكي، الذي سيزور كذلك مناطق السلطة الفلسطينية، يقوم حاليا ببلورة مبادرة سلام جديدة لطرحها على الطرفين.

وكانت صحيفة “الحياة” اللندنية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية في واشنطن توقعها أن يزور ترامب أيضا السعودية ومصر ضمن جولته الشرق أوسطية.