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الخميس 27 ابريل 2017 11:00 صباحاً
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المطرب الأمريكي بوب ديلان يشعل ستاد باريس بأجمل أغنياته
بوب ديلان

المطرب الأمريكي بوب ديلان يشعل ستاد باريس بأجمل أغنياته

الخميس، 27 ابريل 2017 11:00 ص

أشعل المطرب ومؤلف الأغاني الأمريكي بوب ديلان، وهو يقارب الثمانين من عمره، استاد باريس-زينيت- وشدا بأجمل أغنياته وسط حضور طاغ من الفرنسيين الذين تهافتوا على شراء تذاكر حفله قبل أيام.
ووفقا للموقع الفرنسي”ليبيراسيون ” أن هذا المطرب الملقب بالأسطورة الحية حصل على جائزة نوبل للآداب العام الماضي، وأصدر مؤخرا ألبوما جديدا من موسيقى الروك واستطاع الحفاظ على مكانته منذ الستينيات من القرن الماضي حتى الآن

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