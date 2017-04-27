أشعل المطرب ومؤلف الأغاني الأمريكي بوب ديلان، وهو يقارب الثمانين من عمره، استاد باريس-زينيت- وشدا بأجمل أغنياته وسط حضور طاغ من الفرنسيين الذين تهافتوا على شراء تذاكر حفله قبل أيام.

ووفقا للموقع الفرنسي”ليبيراسيون ” أن هذا المطرب الملقب بالأسطورة الحية حصل على جائزة نوبل للآداب العام الماضي، وأصدر مؤخرا ألبوما جديدا من موسيقى الروك واستطاع الحفاظ على مكانته منذ الستينيات من القرن الماضي حتى الآن