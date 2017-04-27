أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر غدا الجمعة تعد زيارة تاريخية ورسالة سلام من على أرض مصر المقدسة وتؤكد على تكاتف البابا مع مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم أن مصادر مقربة من البابا أكدت أنه سيدعو العالم غدا من على أرض مصر للوقوف إلى جانبها ودعمها فى مواجهة الإرهاب كما سيدعو مواطنى العالم لزيارة مصر فى كلمات سيكون لها مردود كبير فى تنشيط قطاع السياحة فى مصر.

ولفت أبو العلا إلى أن بابا الفاتيكان سيزور عدد من الأماكن ويلتقى بعدد من كبار مسئولى الدولة على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والبابا تواضروس الثانى وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء.

وتابع أبو العلا:” نقدم كل الشكر للبابا فرانسيس الذى أصر على زيارة مصر فى الموعد المحدد سلفا تأكيدا على دعمه لها فى مواجهة الإرهاب ورغبته فى أن يطلق رسالة سلام من على أرض السلام”.

وطالب أبو العلا كل القنوات الفضائية والصحف بالاهتمام بزيارة البابا بشكل غير مسبوق حتى تكون رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى أرض السلام مشيرا غلى أن كلمته من على أرض مصر ستكون لها صدى ومردود واسع على العالم كله.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى القاهرة ظهر غد الجمعة، فى جولة تستغرق يومين.