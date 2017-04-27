أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل خلال عام 2015 لتبلغ 59.7 %، يليها نشاط النقل والتخزين بنسبة 17.1% من إجمالي عدد الحالات.

وأوضح الإحصاء - في بيانه اليوم الخميس بمناسـبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام

- أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل خلال عام 2015 بلغ 15911 حالة مقابل 16902 حالة عام 2014 ، بانخفاض بلغ 5.9 %، مشيرا إلى أن أعلى نسبة لحالات إصابات العمل بالقطاع العام / الأعمال العام بلغت 64.3% ،يليها كل من القطاع الخاص 18.9% والقطاع الحكومي 16.8 %.

وأضاف أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغت 268 حالة عام 2015، مقابل 2283 حالة عام 2014 بزيادة بلغت 17.4 % ، لافتا إلى أن عدد حـالات إصابات العمل بالقطاع العـام/الأعمال العـام بلغت 10224 حالة خلال الفترة المذكورة، مقابـل 11280 حالة خلال فترة المقارنة بانخفاض بلغ 9.4 %.

وبين الإحصاء أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص بلغت خلال الفترة المذكورة 3007 حالات، مقابل 3339 حالة خلال فترة المقارنة ، بانخفاض بلغ 9.9 %، ويرجع ذلك إلى زيادة الوعي واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية لدي العاملين.

وأظهر أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بالذكور بلغت 14059 حالات بنسبة 88.4٪ مقابل 1852 حالة للإناث بنسبة 11.6% من إجمالي عدد الحالات عام 2015.

كما بلغـت أعلى نسبة لحالات الإصابة بين عمال تـشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال الإنتاج 29.8 ٪ ، يليها مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين بنسبة 2,28٪ من إجمالي عدد الحالات عام 2015.

يذكر أن اليوم العالمي للسلامة وصحة العمل هو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، والذي أقرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003، تخليداً لذكرى العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحـوادث، والذين أصيبوا إصابات مهنية، ذلك تأكيداً على أهمية اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الصحية.

ويجرى احتفال هـذا العام تحـت شعار “حماية حقوق العمال وتعزيز أمنه وتأمين بيئة العمل لجميع العمال” .