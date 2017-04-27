ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني دييجو سيميونى المدير الفني لنادى أتلتيكو مدريد رفض عرض تدريب نادي إنتر ميلان الإيطالي بداية من الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن مسئول نادى انتر بييرو اوسيليو تواجد في مدريد الأسبوع الماضي لاجتماع مع مندوبي سيميونى لمعرفة موقفه من التدريب في إيطاليا، غير أن المدرب الأرجنتيني رفض العرض مفضلا البقاء لموسم آخر على رأس القيادة الفنية لنادى العاصمة الإسبانية.

وقالت ماركا إن سيميونى اتخذ قراره رغم العرض المغرى المقدم له من جانب النيراتزورى ويتضمن عقدا يمتد لخمس سنوات مقابل 10 ملايين يورو كراتب سنوي.

وسعى فريق انتر للتعاقد مع سيميونى في محاولة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية.