أدان المنسق الإقليمي للشئون الإنسانية للأزمة في سورياكيفن كيندي، ومنسق الشئون الإنسانية في سوريا علي الزعتري، إلحاق الضرر والتدمير المستمر بالمرافق الطبية في شمال سوريا، الذي يؤدي إلي حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من الخدمات الطبية الأساسية في ضوء التقارير التي تفيد بتعرض مشفى الشهيد وسيم الحسيني في مدينة كفر تخريم لضربات جوية فجر أمس الأول أدت إلى توفقه كليا، كما أصابت الغارات الجوية على منطقة عابدين في محافظة أدلب، مشفى ميدانيا تحت الأرض مما أدى إلى مقتل 4 مدنيين.

وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن منسق الشئون الإنسانية الإقليمي للأزمة في سوريا ومنسق الشئون الإنسانية في سوريا، وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أوتشا” بالقاهرة اليوم /الخميس/.

ونقل البيان عن كيفن كيندي قوله:”إنه من غير المقبول على الإطلاق تعرض المنشآت والأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الأرواح للقصف، فالاعتداءات المستمرة بلا هوادة على المشافي والمنشآت الطبية هي واحدة من أشد سمات هذه الحرب فظاعة وقد أسفرت عن مقتل مئات العاملين في المجال الطبي وحرمان الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة من أهم حقوقهم الإنسانية الأساسية وهو الحق في الحياة”.

ودعا علي الزعتري أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين والبنية التحتية مثل المشافي”.