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البدري يبلغ طاهر رفضه المشاركة في البطولة العربية
الاهلي ـ فريق الاهلي ـ حسام البدري‎

البدري يبلغ طاهر رفضه المشاركة في البطولة العربية

الخميس، 27 ابريل 2017 10:50 ص
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أبلغ حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود طاهر، رئيس النادي، رفضه المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مصر الصيف القادم؛ وذلك لتعارضها مع منافسات الفريق في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

البدري أكد لرئيس الأهلي أيضًا أن المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا وحصده والصعود إلى مونديال العالم للأندية يبقى الهدف الأساسي الذي يعمل الفريق من أجله ويتطلع إلى تحقيقه.

يذكر أن الأهلي وافق كمجلس إدارة في اجتماعه الأخير على المشاركة في البطولة العربية وترك المجال للجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي أعلن رفضه المشاركة في البطولة لضيق الوقت ورغبته في التركيز بالبطولة الأفريقية.

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