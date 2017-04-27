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6 قرارات لرئيس الوزراء.. أهمها العريش!
شريف اسماعيل‎

6 قرارات لرئيس الوزراء.. أهمها العريش!

الخميس، 27 ابريل 2017 10:55 ص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 6 قرارات لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن تخصيص أراضٍ بالمحافظات للمنفعة العامة.

وتضمنت قرارات إسماعيل، القرار رقم 694 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية السبيل “المنايبة” مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب خماسي عليها.

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