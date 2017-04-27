يشارك الفنان الكبير صلاح عبدالله بخمسة مسلسلات في سباق دراما رمضان المقبل، كما سيظهر في عملان كضيف شرف، حيث نجح في التنسيق بين مواعيد التصوير بشكل دقيق، وقارب على الانتهاء من أغلب تلك الأعمال.

أحدث الأعمال التي انتهى صلاح عبدالله من تصويرها مسلسل “إزاي الصحة”، والذي صور آخر مشاهده داخل مستشفى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويجسّد “عبدالله” في المسلسل شخصية الدكتور شريف، مدير إحدى المستشفيات الخاصة، وهي شخصية مفاجأة تقلب الأحداث رأسا علي عقب، والعمل يلقى الضوء على الأوضاع السلبية والفساد الموجود في قطاع الصحة وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

المسلسل تأليف يوسف معاطي، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، طارق الإبياري، سلوى خطاب، وإخراج إبراهيم فخر.

كما يشارك في مسلسل “وضع أمني” مع الفنان عمرو سعد، ويجسد فيه دور “خال” البطل الذي يعمل مدرس تاريخ وتربطه به علاقة وثيقة وقوية للغاية خلال أحداث العمل لدرجة تأثر عمرو به، وغرس داخله حب التاريخ منذ صغره، وهو الأمر الذي يؤثر عليه في الكبر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي جذاب.

ويظهر صلاح عبدالله في مسلسل “طاقة نور” كضيف شرف، من خلال حلقتين، وهما من الحلقات المهمة والجوهرية بالعمل، وتعتبر المرة الأولي التي يتعاون فيها مع الفنان هاني سلامة.

ويشارك صلاح عبدالله كذلك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل “هربانة منها”، في عدد من الحلقات المنفصلة داخل العمل، ويقدم قصصا متعددة ولكن العنصرين المشتركين في كل الحلقات وجود ياسمين عبد العزيز ومصطفي خاطر، وقد انتهى صلاح عبدالله بالفعل من تصوير الحلقتين بالعمل.

أما مسلسل “لمعي القط”، فهو من أبرز أعماله الكوميدية في السباق الدرامي المقبل، ويقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، ووافق عبدالله على المشاركة فيه رغم مساحة الدور الصغيرة، لكنها شخصية محورية داخل الأحداث، ويتولى العمل المخرج عمرو عرفة.

كما يشارك بظهور خاص في مسلسل “الطوفان” مع المخرج خيري بشارة، وتدور الأحداث حول الباحثين عن الثراء بأي طرق سواء شرعية أو غير شرعية، ويناقش قضية هامة يتعرض لها الكثير منا في الحياة، ويشارك في بطولته ماجد المصري، أحمد بدير، مجدي كامل، وفتحي عبدالوهاب، إلى جانب ريهام عبدالغفور، وفاء عامر، وكندا علوش.