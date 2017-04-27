أعلنت السلطات فى مدينة “كشمير” التى تسيطر عليها الهند حظرا لمدة شهر على 22 من خدمات وسائل التواصل الاجتماعية، بما فيها فيس بوك وتويتر وواتس آب ويوتيوب، وسكايب، وتليجرام، وسناب شات ورديت، وقالت الحكومة إن “العناصر المناهضة للحكومة” أساءت استخدام هذه الخدمات للتحريض على العنف، وهذا يأتى بعد أن لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم فى اشتباكات عنيفة واسعة النطاق مع قوات الأمن فى المنطقة المتنازع عليها.

وذكر موقع bbc البريطانى أن الحكومة بررت هذا الحجب بأنه تم نشر محتويات مرفوضة تعمل على زيادة حالة السخط من السلطات، وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات فى كشمير التى تسيطر عليها الهند أصبحت متكررة منذ مقتل زعيم المعارضة الشعبية “برهان وانى” على يد قوات الأمن فى يوليو الماضى.

ومنذ ذلك الحين احتج مئات الطلبة فى الشوارع وهم يرددون شعارات مناهضة للهند ويرشقون الحجارة على قوات الأمن، وتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى هذه المعركة من الجانبين.