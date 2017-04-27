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مصر تدين الاعتداء التركي على السيادة العراقية‎
وزارة الخارجية المصرية

مصر تدين الاعتداء التركي على السيادة العراقية‎

الخميس، 27 ابريل 2017 10:36 ص
محيط: أ. ش. أ

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس القصف الجوي التركي الذي استهدف منطقة جبل سنجار في شمال العراق، والذي يمثل انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية واعتداء غير مبرر علي أراضيه.

وأكدت مصر وقوفها إلي جانب حكومة وشعب العراق في مواجهة هذا الاعتداء الآثم الذي لا يمكن تبريره تحت أية مسميات، والذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية وتقويض جهود مكافحة الإرهاب.

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