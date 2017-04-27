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النيابة تُرجع سبب حريق سفينة بميناء الإسكندرية ل "ماس كهربائي"‎
حريق

النيابة تُرجع سبب حريق سفينة بميناء الإسكندرية ل "ماس كهربائي"‎

الخميس، 27 ابريل 2017 10:50 ص
أ ش أ

كشفت المعاينة المبدئية للجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لمعرفة سبب الحريق الذي شب بإحدى السفن الراسية بحوض البترول بميناء الإسكندرية، أن الحريق شب بمولد كهربائي بالسفينة دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أو إصابات.

وكانت سلطات ميناء الإسكندرية قد فوجئت بنشوب حريق بالسفينة “رينيلا إم”، التي تحمل علم جزر مارشال، أثناء رسوها بمنطقة حوض البترول لتفريغ حمولتها من الجازولين والتي تزن 9 آلاف طن.

وتم بعدها سحب السفينة خارج حوض البترول والسيطرة على الحريق المحدود ومنع امتداده، وتشكيل لجنة لتحديد أسبابه وقيمة التلفيات وحجم الأضرار.

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