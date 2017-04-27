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يوروسبورت: برشلونة أقوى هجوم في أوروبا
برشلونه

يوروسبورت: برشلونة أقوى هجوم في أوروبا

الخميس، 27 ابريل 2017 10:33 ص
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حقق نادي برشلونة الإسباني، إنجازا مهما يدل على نجاحه هجوميا وذلك بعد أن أصبح أول فريق في أوروبا يصل إلى هدفه رقم 100 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وذكر موقع “يوروسبورت”، أن هذا هو الموسم السادس على التوالي الذي يصل فيه برشلونة إلى هذا الرقم، حيث سجل موسم 2011-2012 (114 هدفا).

وسجل في موسم 2012-13 115 هدفا، وفي 2013-14 سجل 100 هدف، وفي موسم 2014-15، سجل 110 أهداف.

كما نجح في 2015-16 في تسجيل 112 هدفا، فيما وصل إلى الهدف رقم 101 هذا الموسم حتى الآن، مع تبقي 4 مباريات في الليجا ومباراة أخرى في نهائي كأس إسبانيا.

وأوضح الموقع أنه في المباراة التي لعبت أمس بين برشلونة وضيفه اوساسونا، والتي لم يلعب فيها نيمار للإيقاف سجل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو هدفه الأول طوال مسيرته مع النادي الكتالوني التي بدأت منذ 7 سنوات تقريبا، وكان ذلك هو الهدف السادس لفريقه في المباراة التي انتهت 7-1، والـ100 منذ انطلاق الموسم الحالي.

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