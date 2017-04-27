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بالصورة.."ترامب" يفتتح "ملهي ليلي" بالعاصمة الإيرانية طهران
ترامب وروحاني

بالصورة.."ترامب" يفتتح "ملهي ليلي" بالعاصمة الإيرانية طهران

الخميس، 27 ابريل 2017 10:49 ص
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نشرت قناة “العالم” الإيرانية صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة له في شبابه إلى العاصمة الإيرانية طهران عام 1977 قبل الثورة الإيرانية بعامين.

وقالت القناة: “إن ترامب كان في طهران لافتتاح ملهى ليلي، حيث كان بصحبة نجم السينما الأمريكية جاك نيكلسون”.

ترامب يفتتج ملهى ليلي في ايران‎

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