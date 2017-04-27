نشرت قناة “العالم” الإيرانية صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة له في شبابه إلى العاصمة الإيرانية طهران عام 1977 قبل الثورة الإيرانية بعامين.

وقالت القناة: “إن ترامب كان في طهران لافتتاح ملهى ليلي، حيث كان بصحبة نجم السينما الأمريكية جاك نيكلسون”.