 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 11:02 صباحاً
روابط سريعة
إصابة شرطيين اثنين برصاص مسلح في جزيرة لاريونيون الفرنسية
الشرطة الفرنسية

إصابة شرطيين اثنين برصاص مسلح في جزيرة لاريونيون الفرنسية

الخميس، 27 ابريل 2017 10:30 ص
متابعات

أصيب شرطيان فرنسيان بجروح برصاص أطلقه مسلح في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، حسبما أوردته وسائل إعلام.

وقال بيان صدر عن الشرطة المحلية: “أصيب شرطيان صباح اليوم في لا ريونيون أثناء اعتقال شخص خطير، وبعد الاشتباك والرد على نيران المسلح تمكن رجال الشرطة من ضبط المهاجم”.

هذا وأفاد مصدر قضائي بأن قسم مكافحة الإرهاب في باريس فتح تحقيقا حول الحادث.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3