أصيب شرطيان فرنسيان بجروح برصاص أطلقه مسلح في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، حسبما أوردته وسائل إعلام.

وقال بيان صدر عن الشرطة المحلية: “أصيب شرطيان صباح اليوم في لا ريونيون أثناء اعتقال شخص خطير، وبعد الاشتباك والرد على نيران المسلح تمكن رجال الشرطة من ضبط المهاجم”.

هذا وأفاد مصدر قضائي بأن قسم مكافحة الإرهاب في باريس فتح تحقيقا حول الحادث.