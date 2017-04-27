جهزت إدارة الشئون المعنوية بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية، فيلمين تسجيليين سيتم عرضهما عن حياة البابا فرنسيس منذ النشأة وحتى توليه رئاسة الفاتيكان.

كما تعرض الشئون المعنوية مادة عن الكنائس التي تضررت من العمليات الإرهابية السابقة، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميمها ورفع كفاءتها وتطويرها، أمام أكثر من 25 ألف قبطى سيحضرون احتفالية بابا الفاتيكان باستاد 30 يونيو، السبت المقبل.

ومن المقرر أن تجرى داخل أرض الاستاد الاستعدادات على قدم وساق، حيث تم تغطية أرضية الاستاد بالكامل بشرائح البلاستيك والسجاد ومقاعد المصلين إلى جانب وضع شاشات عرض عملاقة في جميع أرجاء الاستاد لمشاهدة بابا الفاتيكان منذ اللحظة الأولى لوصوله وسوف يتم تصويره من الجو ونقله الصور على شاشات العرض مثلما يتم في الأحداث الرسمية المهمة.

وتشمل المراسم المصاحبة للقداس فقرات كورال وترانيم خاصة لبابا الفاتيكان وإذاعة عدد من الأغاني الوطنية ويتم توزيع ٢٥ ألف علم به خلفية مصر والفاتيكان، كما سيتم توزيع “كاب” على المشاركين في الصلاة حفاظًا عليهم من حرارة الشمس وزجاجات المياه.

ومن المقرر رسم صورة كبيرة للسيدة العذراء وأخرى للعائلة المقدسة بهما ٢٠٠٠ بالونة، وسيتم إطلاقها في سماء الاستاد احتفالا بوصول بابا الفاتيكان.

ويجرى حاليًا التنسيق على إقامة مظاهر وأجواء احتفالية، بالتزامن مع القداس، في المناطق السياحية بجميع محافظات مصر.