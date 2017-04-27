أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام عبدالحكيم، مساء بعد غد، السبت ، بمنتجع شرم الشيخ، في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

وقال شاكر، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يتمني، بشكل عام، التوسع في إقامة الحفلات الغنائية، وتخطيه حدود العاصمة، إلى بقية المدن والمحافظات ليتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالفن الراقي، وتزداد القيمة والأهمية عندما يكون الغناء في مناسبة وطنية مثل تحرير سيناء الغالية على قلب كل مصري.

وأوضح أنه ليست المرة الأولى التي يغني فيها في تلك المناسبة، وبمجرد تلقي الدعوة من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للاحتفال مع أهالي سيناء بالذكري الخامسة والثلاثين لتحريرها، سارع بالموافقة دون تردد.

وأضاف أن أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساندة، مطالبا زملاءه الفنانين بالمساهمة في تقديم لحظات من السعادة لهم، من خلال مثل تلك الحفلات، معبرا عن شكره لمبادرة شبكة قنوات “MBC مصر” المستمرة بإقامة هذه الحفلات الناجحة، ومشاركة المصريين في أعيادهم الوطنية.

من جهة أخرى، طرح هاني شاكر أغنية بعنوان “جسر التنمية”، احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.

ويقام الحفل، برعاية ودعم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ويقدم الفنان هاني شاكر، خلال الحفل، مجموعة من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات “يا مصر متخافيش”، “ياريتني”، “بلدي”، “إنت لسه بتسألي”، “لو بتحب حقيقي صحيح”، “على الضحكاية”، “أحلف بسماها”، و”سألتك”.

كما تغني المطربة الشابة ريهام عبد الحكيم مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات “مصر بتحلم”، “ألف ليلة”، “انت عمري”، “ياما القمر على الباب”، “فيها حاجة حلوة”، و”العيون السود”.