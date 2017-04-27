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ميركل: بريطانيا لن تتمتع بعد بريكست بحقوق الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى
انجيلا ميركل

ميركل: بريطانيا لن تتمتع بعد بريكست بحقوق الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى

الخميس، 27 ابريل 2017 10:27 ص
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بريطانيا لن تتمتع بعد بريكست بحقوق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى .

كما أعلنت ميركل أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا “تأثرت بشكل كبير” بالتطورات الأخيرة فى أنقرة .

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