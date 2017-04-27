ديربي مانشستر الليلة للمنافسة على مقعد دورى أبطال أوروباالخميس، 27 ابريل 2017 10:24 ص
سيكون ملعب “الاتحاد” مسرحاً لمباراة الديربى التى تجمع بين فريقى مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد، والتى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج”.
الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى ظل المنافسة الحامية التى تجمعهما على احتلال المركز الرابع فى جدول الترتيب، والمؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر سيتى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 64 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر يونايتد على صاحب المركز الخامس.
ويدخل مانشستر سيتى مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما تأكد خروجه من الموسم الحالى “خالى الوفاض” بعد خسارته أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما الاحد الماضى، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتعد هذه المرة الأولى للمدرب الإسبانى جوسيب جوارديولا التى يفشل فيها على مدار مسيرته التدريبية حتى الآن فى تحقيق أية ألقاب، بعدما سبق وأن حصل على 21 بطولة مع ناديى برشلونة الإسبانى وبايرن ميونخ الألماني.
فى المقابل يسعى المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، لقيادة مانشستر يونايتد نحو الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى آخر 23 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى، وتحقيق الفوز الرابع على التوالى من أجل انتزاع المركز الرابع واقتحام المربع الذهبى بلائحة الترتيب، كذلك تأكيد تفوقه على جوارديولا، بعد الفوز الذى حققه مانشستر يونايتد على سيتى بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية للمحترفين فى أكتوبر الماضي.
ويفتقد مانشستر يونايتد فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا وماركوس روخو للإصابة، أما بالنسبة لفريق مانشستر سيتى فتحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتينى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى وزميله الإسبانى ديفيد سيلفا للإصابة.
مواجهات مورينيو وجوارديولا
18 مباراة تقابل فيها مورينيو وجوراديولا فى مختلف البطولات.
9 مباريات فاز فيها جوارديولا على مورينيو.
5 مباريات انتهت بالتعادل بين المدربين.
4 لقاءات فاز فيها مورينيو على جوارديولا.
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