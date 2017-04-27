علق المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بإغلاق مكتبات الكرامة، في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

وكتب في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سؤالي للسيسي، أنا محامي حقوقي ومعارض لك لكني مذهول من لجوء أمن الدولة لإغلاق مكتبات عامة أنشأتها في أحياء فقيرة لمجرد الانتقام، وفي نفس الوقت تترشح مصر لليونسكو هل هذا عادل؟”

وأردف: “إجابة السيسي،، القضاء في مصر ماحدش يقدر يتدخل فيه بجد، ودي إجراءات قانونية، وعندما يتكلم القضاء يجب أن يلتزم الجميع بحكمه، هو في أمن دولة عندنا؟!، أنا بقول له يا أستاذ جمال من حقك أن تلجأ للمحكمة، لكي تعيد فتح هذه المكتبات، فلايمكن أن يتخذ إجراء قانوني إلا إذا كان هدفه حماية الـ 90 مليون”.

وقال: “تعليقي على إجابة السيسي، أغلقت المكتبات بلطجة وبتعليمات من أمن الدولة، ولو كان هناك قرار أو قضية ما لجأت لك، وهناك تدخل وإهدار لأحكام القضاء بدليل إهدار حكم أعلى محكمة مصرية في قضية تيران صنافير، لجأنا لك باعتبارك رئيس السلطة التنفيذية، لكي توقف وتكف جهاز أمن الدولة وبلطجته”.

وأكد: “نعم هناك جهاز أمن الدولة وهو نفس الجهاز المعادي للحريات ولثورة يناير ولم يتغير فيه سوى اسمه، دون ممارساته، ما هو القانوني لحماية 90 مليون من مكتبات عامة ثقافية خدمت أكثر من 260 ألف مواطن وشاب وشابة وطفل في أحياء فقيرة، ثم بشهادة مرشحة اليونسكو المنتمية لنظام مبارك، المكتبات تضم كتب قيمة ومفيدة”.

وتابع: “على كل حال المكتبات انتهت وكانت معركتنا مجرد استرداد المنقولات، والتي دفعنا فيها أموال طائلة تحت مسمى (شاي، إكرامية، مراضية للموظفين)، وأخيرًا إن كنت تعلم أن الإغلاق ببلطجة بوليسية فتلك مصيبة، وإذا لم تكن تعلم وأخبروك أنها قضية، يعني كذبوا عليك، فالمصيبة أعظم”.