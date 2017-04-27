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الخميس 27 ابريل 2017 09:37 صباحاً
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مانويل جوزيه: لحظة إخباري بوفاة محمد عبد الوهاب كـ«القنبلة»
المدرب البرتغالي مانويل جوزيه

مانويل جوزيه: لحظة إخباري بوفاة محمد عبد الوهاب كـ«القنبلة»

الخميس، 27 ابريل 2017 09:37 ص
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أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن خبر وفاة محمد عبد الوهاب، كان مثل القنبلة بالنسبة له.

وقال “جوزيه”، في تصريحات لبرنامج “الكرة والجماهير” المذاع على قناة الأهلي، “شعرت بالحزن لوفاة عبد الوهاب، الحياة في الكثير من الأوقات لم تكن عادلة، لكن هذه هي الحياة”.

وتابع: “الخبر كان بالنسبة لي قنبلة، خاصة وأنه لاعب خلوق وكان رائعًا، واستقبلت الخبر في باريس برفقة زوجتي”.

واستطرد: “لم أتخيل ما تمر به والدته في الوقت الحالي، وأتمنى أن تكون قوية لتخطي هذه اللحظات الصعبة”.

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