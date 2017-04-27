أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن خبر وفاة محمد عبد الوهاب، كان مثل القنبلة بالنسبة له.

وقال “جوزيه”، في تصريحات لبرنامج “الكرة والجماهير” المذاع على قناة الأهلي، “شعرت بالحزن لوفاة عبد الوهاب، الحياة في الكثير من الأوقات لم تكن عادلة، لكن هذه هي الحياة”.

وتابع: “الخبر كان بالنسبة لي قنبلة، خاصة وأنه لاعب خلوق وكان رائعًا، واستقبلت الخبر في باريس برفقة زوجتي”.

واستطرد: “لم أتخيل ما تمر به والدته في الوقت الحالي، وأتمنى أن تكون قوية لتخطي هذه اللحظات الصعبة”.