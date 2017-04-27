نفى الرائد أحمد نور الدين مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقي أي بلاغات حول وقوع حوادث أو أعطال تعيق الحالة المرورية بالطرق والمحاور المرورية، مشيرا إلى أن الحالة تميل للهدوء مع نهاية فترة “الذروة الصباحية”.

وأعلن نور الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الخميس، أنه تم تعزيز الخدمات المرورية على طريق “مصر – إسكندرية” الزراعي نظرا لارتفاع الحركة عليه في فترة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الطريق الدائري يشهد كثافات معتادة بالطريق القادم من نفق السلام إلى كوبري السلام، ومنطقة مطلع كوبر الأوتوستراد بالطريق القادم من المريوطية ومتجه إلى “التجمع الخامس”.