 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 09:30 صباحاً
روابط سريعة
«المرور»: لا توجد بلاغات بحوادث أو أعطال
الرائد أحمد نور الدين - مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور
الرائد أحمد نور الدين - مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور

«المرور»: لا توجد بلاغات بحوادث أو أعطال

الخميس، 27 ابريل 2017 09:30 ص
محيط - خالد الريس

نفى الرائد أحمد نور الدين مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقي أي بلاغات حول وقوع حوادث أو أعطال تعيق الحالة المرورية بالطرق والمحاور المرورية، مشيرا إلى أن الحالة تميل للهدوء مع نهاية فترة “الذروة الصباحية”.
وأعلن نور الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الخميس، أنه تم تعزيز الخدمات المرورية على طريق “مصر – إسكندرية” الزراعي نظرا لارتفاع الحركة عليه في فترة نهاية الأسبوع.
وأضاف أن الطريق الدائري يشهد كثافات معتادة بالطريق القادم من نفق السلام إلى كوبري السلام، ومنطقة مطلع كوبر الأوتوستراد بالطريق القادم من المريوطية ومتجه إلى “التجمع الخامس”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3